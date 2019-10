VÍDEO - Mecânico morre após ser atingido por peça de carro

Rogério Xavier de Oliveira, 35, mecânico, morreu após ser atingido por peça de um carro em oficina de Curitiba. O caso ocorreu por volta da 1h da última quinta-feira (03). Informações passadas pela Polícia Militar, são de que o veículo estava em um dinamômetro, que mede a potência do motor, quando a peça se desprendeu e acertou o mecânico no pescoço.

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram até o local, mas já encontraram Rogério sem vida. Um vídeo no interior da oficina mostra o momento em que o mecânico é atingido pela peça, segundos após um outro homem entrar no carro e a ignição ser acionada. Uma fumaça é vista saindo de um dos pneus do veículo.

No momento em que é atingido, o mecânico cai de costas no chão e uma poça de sangue se forma em volta da cabeça. As pessoas que estavam no local entram em desespero ao ver o mecânico caído. Um homem se aproxima e verifica os sinais vitais, enquanto outro tira a camiseta para estancar o sangue.

