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Homem de 38 anos estupra e engravida menina de 11 anos

A vítima é sobrinha da esposa do suspeito

20 março 2026 - 18h41Brenda Assis
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Divulgação/MPMS)

Um homem de 38 anos foi preso por investigadores durante a Operação Candura, deflagrada em Manacapuru, município localizado a 68 quilômetros de Manaus (AM). Ele é suspeito de estupro de vulnerável.

Conforme aponta a investigação, o homem estuprou e engravidou uma menina de 11 anos. A vítima é sobrinha da esposa do suspeito.

O nome da operação, que significa pureza ou inocência, faz referência ao fato de que, no momento do crime, a vítima estava sozinha em casa e permitiu a entrada do homem por confiar nele, em razão da proximidade familiar.

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