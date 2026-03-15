Homem desaparecido hÃ¡ dois dias Ã© encontrado morto em terreno de Rio Brilhante

Homem, de 52 anos, identificado como Eugênio Cezar Alves Acosta, de 57 anos, foi encontrado morto no final da tarde deste sábado, dia 14, em um terreno baldio, na cidade de Rio Brilhante.
Ele estava desaparecido há dois dias, desde a última quinta-feira, dia 12, e familiares informaram que a vítima tomava remédio controlado.
Segundo informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, a família chegou a procurá-lo desde o momento em que saiu da residência, passando por todos os locais da cidade e da zona rural, mas sem sucesso.
A Polícia Militar esteve no local do achado do corpo e isolou a área para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica.
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