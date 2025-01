Homem é agredido e quase amarrado em tentativa de assalto na Vila Romana

Homem, de 45 anos, passou por apuros na noite desta segunda-feira (13), após ser agredido várias vezes e quase ser amarrado em uma tentativa de assaltado cometido por três suspeitos, na Vila Romana, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima relatou para a Polícia Militar que estava chegando na residência de uma amiga, por volta das 20h, quando foi surpreendido pelos indivíduos desconhecidos.

Eles exigiram que o homem os levasse para a residência, além de pedir dinheiro e celular que estavam com o homem. Os bandidos tentaram amarrar ele, contudo, a vítima reagiu gritando por socorro e fez com que os criminosos desistissem do roubo.

Apesar de escapar do assalto, o homem apresentava lesões no rosto e estava bastante debilitado. Mas mesmo assim, conseguiu pedir atendimento médico na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Santa Mônica.

O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas na forma tentada.

