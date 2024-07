Homem é ameaçado após trocar 'nudes' com novinha do TikTok em MS

Homem, de 42 anos, e sua esposa, que não teve o nome divulgado, passaram a ser vítima de extorsão após ele trocar nudes com uma suposta menor de idade no TikTok. Aceitando o chifre eminente, a mulher chegou a mandar dinheiro para os criminosos para que as fotos do marido ‘peladão’ não fossem vazadas na internet.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal mora na cidade de Iguatemi, mas registraram o caso na 3° Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande. Na ocasião, o homem contou que começou a conversar com uma mulher identificada como Ana Carolina. Papo vai e papo vem, eles passaram a trocar nudes.

Em determinado momento, o homem recebeu uma ligação de um rapaz, que passou a se identificar como irmão da mulher. Ele então contou que ela era menor de idade e iria até a delegacia para registrar o caso, chegando a mandar vídeo de uma mesa cheia de armas.

Horas depois, já por volta das 13h da tarde de ontem (8), a esposa do homem passou a receber mensagens de um número com DDD 51 (Rio Grande do Sul). O golpista falou que caso ela não enviasse um pix de R$ 200, iria divulgar as fotos nas redes sociais.

Depois de encaminhar o dinheiro, a mulher recebeu as fotos do marido, peladão, que haviam sido encaminhadas para a suposta menor de idade. Mesmo depois de fazer o pagamento, o autor segue pedindo mais dinheiro para a vítima, além de ameaçar queimar a casa do casal.

O caso foi então registrado como extorsão e será investigado.

