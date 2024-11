Homem é ameaçado de morte pelo vizinho no Itamaracá: 'Vou matar todo mundo'

Homem, de 39 anos, foi ameaçado pelo vizinho durante a tarde de segunda-feira (18), no Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. Os dois são moradores da Rua Abunã e teriam se desentendido após o autor brigar com o filho da vítima, de apenas 10 anos.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, a confusão entre os dois vem acontecendo há aproximadamente três semanas, já que o homem tem incomodado seu filho.

A criança, por sua vez, contou ao genitor que estava com medo do vizinho, pois ele teria o costume de ficar em frente a residência fazendo gestos de intimidação contra o menor. Diante disso, ele resolveu monitorar a situação até que flagrou o homem fazendo gestos com as mãos e com a cabeça para ameaçar o menino.

Durante a conversa, o autor se exaltou e passou a ameaçar a família dizendo ser integrante de uma organização criminosa: “Aqui é do PCC (Primeiro Comando da Capital), vou dar o que você quer. Vou encher sua casa de bala e matar todo mundo”.

Com medo, a vítima procurou a delegacia, onde caso foi registrado como ameaça.

