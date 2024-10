Homem é assassinado a tiros em Dourados

Um homem, identificado como Mayson Ribeiro Gonçalves, de 33 anos, foi executado na noite deste sábado (19), na rua Francisca Trindade Braga, no Bairro Greenville, em Dourados, com cinco disparos de arma de fogo.

Segundo o portal Dourados News, dois jovens se aproximaram do local do crime, um de moto e outro de bicicleta, este sendo o responsável pelos disparos que mataram Mayson, que já era conhecido por ser usuário de droga e cumpria pena por tráfico.

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas ao chegarem no local, constaram que Mayson já estava morto.

Policiais do Serviço de Investigações Gerais (SIG), da Polícia Civil, e peritos estiveram no local levantando informações sobre o crime. A suspeita é que o crime pode estar relacionado com o tráfico de drogas.

