Homem é autuado em R$ 3 mil por envenenar filhote de cachorro

Uma equipe de Policiais Militares Ambientais foi acionada na quinta-feira (12) à tarde por moradores que tentavam salvar um filhote de cachorro que acabara de ser envenenado e jogado nas imediações, na vila Cohab, em Bela Vista.

Em conversa com pessoas no local, os Policiais conseguiram identificar o autor do possível envenenamento do animal.

O um homem de 46, que teve a identidade preservada, posteriormente se apresentou à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, alegando que o animal era seu e já estaria doente, porém o laudo médico veterinário constatou envenenamento, que levou o animal a óbito.

A PMA efetuou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 3.000,00 contra o infrator, que também responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção.

