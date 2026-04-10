Homem é baleado por dupla encapuzada na Avenida Guaicurus

Taynara Menezes e Vinícius Santos atualizado em 10/04/2026 às 19h03

Um homem, de 42 anos, foi baleado na noite desta sexta-feira (10), na Avenida Guaicurus, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário.

De acordo com informações do irmão da vítima, ele foi atingido por tiros efetuados por dois indivíduos encapuzados, vestidos com roupas pretas.

Após o ataque, os suspeitos fugiram em um veículo modelo Fiesta, de cor preta, com vidros escuros. A Polícia Militar foi acionada para realizar buscas na região.

A vítima deu entrada a unidade de saúde com ferimentos na coxa esquerda e na canela. O estado de saúde não foi divulgado. O caso deve ser investigado pelas autoridades.

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