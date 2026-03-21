Homem Ã© brutalmente assassinado em Coxim

Edemar Cândido Alexandre, de 58 anos, foi encontrado morto com sinais de extrema violência nesta sexta-feira (20), em uma propriedade rural no município de Coxim.

De acordo com informações do site Coxim Agora, a suspeita é de que o crime tenha ocorrido na noite de quinta-feira (19).

Segundo apuração inicial, o homem teria sido morto a golpes de faca e possivelmente degolado. O autor do crime ainda não foi identificado.

Equipes das polícias e da perícia estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. A área foi isolada para os trabalhos técnicos.

O caso é investigado, e a polícia busca identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.

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