Homem Ã© brutalmente assassinado em Coxim

Edemar Cândido Alexandre, de 58 anos, foi encontrado morto com sinais de extrema violência nesta sexta-feira (20), em uma propriedade rural no município de Coxim.
De acordo com informações do site Coxim Agora, a suspeita é de que o crime tenha ocorrido na noite de quinta-feira (19).
Segundo apuração inicial, o homem teria sido morto a golpes de faca e possivelmente degolado. O autor do crime ainda não foi identificado.
Equipes das polícias e da perícia estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. A área foi isolada para os trabalhos técnicos.
O caso é investigado, e a polícia busca identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.Reportar Erro
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