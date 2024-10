Homem é confundido e acaba esfaqueado no umbigo em bar de Campo Grande

Homem, de 35 anos, foi esfaqueado sem quer após ser confundido com outra pessoa por um suspeito, não identificado, no final da noite desta quinta-feira (3), em Camapuã. Ele foi atingido com uma faca na região do umbigo e foi transferido para Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima afirmou para a Polícia Militar que chegou ao estabelecimento por volta das 23h30 para comprar bebida alcoólica e de repente foi atacado.

Ele alega que foi confundido com um possível desafeto do suspeito. Ele procurou atendimento médico e foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internado na ala vermelha, mas não corre risco de morte.

O suspeito não foi localizado até o momento pelas autoridades.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

