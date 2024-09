Homem é denunciado após ser visto fazendo s&x0; com um de seus cachorros em Nova Andradina

Homem, que não teve o nome divulgado, foi denunciado por manter relações sexuais com um cachorro. O caso teria acontecido durante o sábado (31), na cidade de Nova Andradina.

Conforme as informações policiais, o caso foi denunciado pelo vizinho do autor, que teria ainda gravado um vídeo. Porém, como o vídeo é curto demais e a resolução das imagens é ruim, as autoridades não conseguiram comprovar o fato.

Diante da situação, as equipes foram até a casa do suspeito, na Rua Melvin Jones. Para as autoridades, o comunicante detalhou que estava em uma festa com sua família na casa da frente, quando visualizou o homem sem roupas no quintal, mantendo relações sexuais com um de seus cachorros.

Neste momento, segundo o site Jornal da Nova, a testemunha pegou o celular para filmar o caso, mas acabou gritando com o suspeito, fazendo-o entrar para dentro de casa. Além do comunicante, outras pessoas teriam visto o crime em outras ocasiões.

Pela grade do portão, os policiais encontraram pelo menos quatro cães, todos aparentando boas condições de saúde. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

