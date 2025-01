Homem é encontrado ferido na cabeça e desacordado na Júlio de Castilho

Homem, ainda não identificado, foi encontrado desacordado e com um ferimento na cabeça por volta das 7h da manhã deste sábado (11), na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar esteve na Santa Casa, pois a equipe foi avisada de uma possível entrada de um paciente, vítima de lesão corporal.

Ao chegar no hospital, os militares conversaram com uma enfermeira e ela detalhou que o homem não tinha identificação, mas foi encontrado desacordado e desorientado, com um ferimento na cabeça.

Contudo, apesar da conversa, não foi detalhado o estado clínico do paciente.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

