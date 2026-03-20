Homem é encontrado morto debaixo de árvore em Sidrolândia

Um homem de 32 anos, foi encontrado morto na noite de quinta-feira (19), no município de Sidrolândia.
De acordo com as informações do site Noticidade, o caso ocorreu na Rua Afonso Pena, onde a vítima foi localizada já sem vida, pendurada em uma árvore.
Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, os socorristas constataram o óbito.
A Polícia Civil e a Perícia Técnica de Campo Grande estiveram no local para realizar os levantamentos necessários. Após os procedimentos, o corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).
O caso é tratado, inicialmente, como suicídio e será investigado pelas autoridades.
Leia Também
Polícia
PF assume papel inédito na segurança da COP15 e reforça planejamento na Capital
Polícia
VÍDEO: Casal é preso por fabricar e vender whisky adulterado em casa em Campo Grande
Polícia
Casal é preso na BR-262 com carga ilegal de emagrecedores e anabolizantes
Polícia
Empregada grávida denuncia estupro do patrão na Bahia
Polícia
Polícia apreende 3,4 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Dourados
Polícia
PRFs de Campo Grande protestam por criação do Fundo de Combate às Organizações Criminosas
Polícia
Menino cai e bate a cabeça em arquibancada durante recreio em escola de Ladário
Polícia
Condenado por homicídio, 'Bolacha' é encontrado morto em presídio de Três Lagoas
Polícia
Idoso morre em hospital quase um mês após cair de rede em Aquidauana
Polícia