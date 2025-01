Homem é encontrado morto em área de 'depósito de lixo' em Bela Vista

Willians Campelo, de 41 anos, foi encontrado sem vida, já em avançado estado de decomposição, durante a tarde de segunda-feira (6), em uma área utilizada como ‘depósito de lixo’ na cidade de Bela Vista.

Conforme as informações do site Jardim MS News, o homem foi encontrado por um popular, que passava pelo local e acionou as autoridades. Willians era usuário de drogas e costumava frequentar a região onde foi encontrada.

Equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil foram acionadas, fazendo os levantamentos iniciais a respeito do caso, porém, até o momento não há informações sobre as circunstâncias ou a causa da morte do homem.

O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

