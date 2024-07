Homem é encontrado morto pelos filhos após sumir por alguns dias em Campo Grande

Homem, de 59 anos, foi encontrado morto pelos filhos, dentro da casa em que morava sozinho, no Bairro Vila Taveiropolis, em Campo Grande, durante a tarde de terça-feira (16).

Conforme as informações do boletim de ocorrência, os filhos notaram que o pai não aparecia há algum tempo para dar noticias e conversar. Preocupados, eles foram até o imóvel do homem, localizado dentro de um condomínio.

Eles então acionaram o proprietário do local, para conseguir entrar na casa. O homem foi encontrado sem vida, no quarto da residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, constatando o óbito e acionando as equipes da 6ª Delegacia de Polícia Civil e da Perícia Técnica.

O caso foi registrado como morte a esclarecer e será investigado.

