Homem é esfaqueado ao cobrar família de ladrão após ter celular furtado

Homem, de 58 anos, foi esfaqueado depois de ter o celular furtado e cobrar a família do ladrão pelo prejuízo causado. O caso aconteceu durante a noite de quinta-feira (6), no cruzamento das Ruas Serra de Maracaju e Calafate, no Jardim Talismã, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, no dia 5 de junho o homem teria tido o aparelho furtado pelo autor, de 29 anos. Como ele teve um grande prejuízo, acabou entrando em contato com a família do rapaz para cobrar.

No entanto, o autor não gostou e foi até a casa da vítima para questionar os motivos que levaram o homem a procurar a família do ladrão. Os dois começaram a se desentender e, como o jovem estava armado, acabou desferindo quatro golpes em locais diferentes.

Para se defender, a vítima se apossou de um facão, acertando um golpe nas costas da vítima. O Corpo de Bombeiros foi acionado, levando os dois envolvidos para a Santa Casa.

O caso foi então registrado como lesão corporal dolosa, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também