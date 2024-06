Homem é esfaqueado ao tentar fugir de assalto na Capital

Um homem, de 32 anos, foi atingido por um golpe de faca nas costas na madrugada deste sábado (1º), no cruzamento da Avenida Afonso Pena com a Rua Joaquim Nabuco, região do Bairro Amambaí, em Campo Grande, após tentar fugir de um assalto.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima seguia pela Joaquim Nabuco a pé quando foi surpreendido por um suspeito armado com uma faca. A vítima até tentou fugir, mas o criminoso o alcançou e desferiu uma facada em suas costas.

O ladrão então fugiu, levando o celular da vítima. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida, onde recebeu atendimento médico.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também