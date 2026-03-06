Homem Ã© esfaqueado apÃ³s ser jurado de morte por suspeita de aliciar menores na Capital

Homem, de 40 anos, foi esfaqueado durante a noite desta quinta-feira, dia 5, após ser jurado de morte sob suspeita de estar aliciando crianças e mulheres, no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande. Ele pediu socorro em uma mercearia e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.

O ataque contra o homem aconteceu em uma quadra de esportes na rua Jandira, mas devido aos ferimentos, o pedido de socorro aconteceu em frente ao estabelecimento comercial, onde manchas de sangue ficaram visíveis em uma das cadeiras da mercearia.

Segundo consta no boletim de ocorrência, informações repassadas para a polícia consta que o suspeito tem o vulgo de 'Gordão'. A vítima foi atingida por ao menos três facadas, que provocaram ferimentos e grande sangramento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o homem até a Santa Casa. A Polícia Militar também foi acionada e preservou o local para atuação da Polícia Científica e da Polícia Civil.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

