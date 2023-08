Homem é esfaqueado e abandonado para sangrar até morrer no Centro-Oeste

Homem, de 47 anos, foi socorrido após ser esfaqueado na noite de terça-feira (22) na região do bairro Centro-Oeste, em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para ir até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Moreninhas para atender o caso de lesão corporal.

Já na unidade de saúde, os policiais fizeram contato com a equipe médica, sendo informados de que a vítima foi deixada na unidade de saúde por um desconhecido. Para os médicos, o homem teria dito ter encontrado a vítima próximo à Hípica localizada próximo à Avenida dos Cafezais, com uma perfuração no tórax.

Ao ser questionado pelos militares, o homem disse não se lembrar sobre o ocorrido e nem saber quem teria o atingido com o golpe. Ele estava consciente, orientado e apresentando sinais de que havia feito o uso de bebidas alcoólicas.

Após receber os primeiros atendimentos na UPA Moreninhas, a vítima seria transferida para a Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

