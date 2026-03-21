Homem Ã© esfaqueado no pescoÃ§o durante assalto em casa no Jardim ColÃºmbia

A vÃ­tima chegou a ser amarrada no momento do crime

21 marÃ§o 2026 - 14h52Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

Um homem foi amarrado e esfaqueado durante um roubo na madrugada deste sábado (21), no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa quando dois homens encapuzados bateram à porta e pediram para entrar. Mesmo desconfiado, ele abriu e foi rendido pelos suspeitos.

Segundo o relato, os criminosos amarraram as pernas do homem com cadarços, colocaram um capuz na cabeça dele e passaram a exigir senhas de contas bancárias. Diante da recusa, a vítima foi agredida com chutes e golpes de faca no pescoço.

Após as agressões, o homem informou os dados aos suspeitos. Um deles fugiu levando o celular e a carteira da vítima, com documentos e cartões. O outro ainda permaneceu no local fazendo ameaças de morte antes de também fugir.

A vítima foi socorrida por um vizinho, que a desamarrou e acionou ajuda. O Corpo de Bombeiros foi chamado e encaminhou o homem para a UPA do bairro Coronel Antonino.

Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram no local. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

