Homem Ã© esfaqueado no pescoÃ§o durante assalto em casa no Jardim ColÃºmbia

Um homem foi amarrado e esfaqueado durante um roubo na madrugada deste sábado (21), no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava em casa quando dois homens encapuzados bateram à porta e pediram para entrar. Mesmo desconfiado, ele abriu e foi rendido pelos suspeitos.
Segundo o relato, os criminosos amarraram as pernas do homem com cadarços, colocaram um capuz na cabeça dele e passaram a exigir senhas de contas bancárias. Diante da recusa, a vítima foi agredida com chutes e golpes de faca no pescoço.
Após as agressões, o homem informou os dados aos suspeitos. Um deles fugiu levando o celular e a carteira da vítima, com documentos e cartões. O outro ainda permaneceu no local fazendo ameaças de morte antes de também fugir.
A vítima foi socorrida por um vizinho, que a desamarrou e acionou ajuda. O Corpo de Bombeiros foi chamado e encaminhou o homem para a UPA do bairro Coronel Antonino.
Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram no local. O caso foi registrado como roubo majorado pelo concurso de pessoas e pela restrição de liberdade da vítima na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.