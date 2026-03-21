Homem Ã© esfaqueado pela esposa durante briga em Costa Rica

Um homem foi esfaqueado pela esposa na noite de sexta-feira (20), em Costa Rica, após uma discussão entre o casal.

Segundo as informações apuradas, o homem teria arremessado uma pedra contra a cabeça da mulher. Em seguida, ela reagiu e atingiu o marido com um golpe de faca.

O homem foi ferido nas costas, do lado direito do abdômen. Já a mulher sofreu um corte de cerca de quatro centímetros próximo à orelha, provocado pela pedrada.

De acordo com relatos, mesmo ferido, o homem caminhou até um bar próximo da casa, onde entrou ensanguentado e caiu no interior do estabelecimento, assustando clientes e o dono do local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento às vítimas. Os dois foram levados para a Fundação Hospitalar do município.

Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre o estado de saúde deles. O caso deve ser investigado.

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