Homem é esfaqueado por desconhecido no Tijuca

Homem, de 40 anos, foi socorrido depois de ser encontrado com vários ferimentos pelo corpo durante a tarde de sexta-feira (11), na região do Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima foi atingida por facadas na região do cóccix e do rosto. Ainda assim, o homem estava consciente, orientado e com visíveis sinais de embriaguez, porém, não soube dar detalhes sobre o agressor ou os motivos da agressão.

O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, socorrendo o homem e o encaminhando para a Santa Casa. Já no atendimento inicial, os médicos disseram que os ferimentos eram superficiais.

O marido da vítima detalhou que seu esposo estava bêbado, quando saiu do condomínio onde mora. Ao voltar, ele já estava com os ferimentos pelo corpo. O caso foi registrado na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também