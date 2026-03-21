Homem Ã© ferido com golpe de garrafa apÃ³s discussÃ£o no Aero Rancho, em Campo Grande

Um homem de 27 anos ficou ferido após ser atingido com um golpe de garrafa de vidro durante uma briga na madrugada deste sábado (21), no bairro Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h para atender uma ocorrência de lesão corporal dolosa.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros já prestavam os primeiros socorros à vítima. Ele apresentava um ferimento na mandíbula do lado esquerdo, com um corte de aproximadamente 12 centímetros.

Segundo relato da vítima à polícia, ele consumia bebidas alcoólicas com um companheiro de moradia quando os dois iniciaram uma discussão, que evoluiu para agressão física. Durante a briga, o suspeito teria utilizado uma garrafa de vidro para golpear o jovem, causando a lesão.

A equipe da Força Tática realizou buscas na região com base nas características informadas, o suspeito estaria usando short cinza e sem camisa, mas ele não foi localizado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

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