Homem é golpeado com tijolo e fica em estado grave na Júlio de Castilho

Morador de rua, ainda não identificado, foi socorrido em estado grave na madrugada desta quinta-feira (8) após ser golpeado a tijoladas por um suspeito, que também não foi identificado, na Avenida Júlio de Castilho, em Campo Grande.

Segundo as informações iniciais sobre o caso, o agressor teria informado, antes de cometer o crime, que a vítima estava devendo para ele. Ele teria golpeado e deixado parte do tijolo no carrinho em que o morador de rua utilizava.

Ainda conforme o registro policial, investigadores analisaram câmeras de segurança da região em que mostram o momento em que o suspeito aparece carregando uma mochila grande nas costas, tijolo e pedras na mão, indo em direção à vítima, depois retornando sem nada.

No local onde aconteceu a agressão, próximo a uma conveniência, foi encontrado um tijolo com resquício de concreto todo quebrado perto do vestígio de sangue da vítima. O objeto foi apreendido pela Polícia Científica.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou o morador de rua para a Santa Casa em estado grave. Ele está internado na ala vermelha.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

