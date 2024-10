Homem é investigado por estuprar duas adolescentes e a nora em Batayporã

Homem, que não teve a identidade divulgada, está sendo investigado por estuprar duas adolescentes e a sua nora. O crime teria ocorrido na cidade de Batayporã.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Jornal da Nova, o homem teria passado as mãos nas partes íntimas das vítimas. Elas contaram ainda que a situação seria recorrente e para continuar com os abusos, o autor ameaçava as adolescentes e a nora.

Diante dos abusos, as vítimas foram orientadas a denunciar o homem. O caso foi denunciado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) em Nova Andradina, que deve seguir com as investigações.

