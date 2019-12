Homem é linchado após matar a namorada por ciúmes

Sarah Chaves, com informações do G1

O agressor Bruno Simões dos Santos, 34 anos, matou a namorada Viviane Santos de Freitas, 36 anos, a facadas no banheiro de uma festa, após sentir ciúmes da mulher porque conversou com um amigo em São Vicente no litoral de São Paulo.

A notícia foi divulgada na sexta-feira (20) pelo G1, mas o crime ocorreu na quarta-feira (18). A vítima namorava com Bruno há dois meses e no dia do crime o casal saiu para ir à festa de aniversário do cunhado de Viviane. No local, Viviane e a irmã conversavam com um rapaz quando, segundo testemunhas, Bruno demonstrou ciúmes.

A prima da vítima, Cristiane Borja, relatou que Bruno era muito ciumento. "Ela não podia falar e nem olhar para ninguém. Depois que ele viu a Viviane conversando com esse rapaz, que era amigo da irmã dela, ele esperou ela ir ao banheiro e foi atrás. Lá, ele surpreendeu a minha prima e esfaqueou ela", contou.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegarem ao local encontraram Viviane ferida no pescoço e Bruno sendo agredido pelos frequentadores e amigos que estavam na festa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou a vítima para o Hospital Municipal de São Vicente, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu.

Brunofoi preso em flagrante e confessou o crime. A Secretaria de Segurança Pública (SSP), informou que o acusado responderá pelos crimes de violência doméstica e feminicídio.

O velório e sepultamento aconteceram na sexta-feira em um cemitério de São Vicente. A vítima tinha uma filha de 16 anos e, segundo a prima dela, após a morte de Viviane, a família descobriu que Bruno já havia sido denunciado pela ex-mulher por agressão. "Eles estavam namorando há pouquíssimo tempo. A gente não conhecia ele direito e ela não sabia que ele já tinha passagem por agressão. Esperamos que ele fique preso e pague pelo que aconteceu. Isso não pode continuar acontecendo com mulheres como a minha prima", finalizou.

Deixe seu Comentário

Leia Também