Mulher é denunciada por pisotear filhote de gato até a morte

Sarah Chaves, com informações da assessoria

Uma mulher de 54 anos que teve a identidade preservada, moradora do condomínio Alexandre Vieira no bairro Orestinho em Três Lagos foi denunciada pelos vizinho na sexta-feira (20) após pisotear até a morte um filhote de gato preto e depois jogar na escadaria do prédio.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, quando a guarnição chegou ao local, o animal estava com vários ferimentos pelo corpo e já sem vida. Porém, quando foi questionada, a mulher negou ter agredido o gato e afirmou que ele seria cria de uma de suas gatas

Porém com a confirmação de várias testemunhas sobre os maus-tratos, a acusada foi encaminha à Delegacia de Polícia Civil.

A autora responderá por crime ambiental de maus-tratos a animais. A pena é de três meses a um ano de detenção. A infratora também foi autuada administrativamente e multada em R$ 1.000,00.

Deixe seu Comentário

Leia Também