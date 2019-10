Mulher mata e esquarteja amigo que teria matado seu gato

Sarah Chaves, com informações do Mirror

Anastasia Kh, 41 anos, espancou o colega de quarto até a morte com um martelo e esquartejou o corpo do rapaz depois dele ter supostamente matado o gato dela. O caso aconteceu em Kirov, um dos distritos de São Petersburgo, na Russia.

A suspeita ocultou as partes do corpo da vítima em várias sacolas de lixo e fez diversas viagens de ônibus para locais remotos distintos a três milhas de distância, onde ocultou os restos mortais

De acordo com o tabloide britânico Mirror, foi presa pela polícia como suspeita de cometer o crime. A mulher ocultou as partes do corpo da vítima em várias sacolas de lixo e fez várias viagens de ônibus para locais remotos distintos a três milhas de distância, onde ela poderia queimar os restos mortais.

O corpo foi encontrado por um homem que passeava com um cachorro pelas redondezas de onde o corpo foi jogado. Nas sacolas estavam ossos e peles restantes.

Investigação

Segundo a polícia local, a vítima e a mulher enfrentavam uma longa disputa, quando ela suspeitou que o rapaz tivesse envolvido com a morte de seu gato. Marcas de sangue foram encontradas no chão do quarto que eles compartilhavam. Especialistas forenses disseram que a forma como o corpo do homem foi desmembrado pode ser considerada "profissional".

