Mulher atingida por tiro disparado por ex-marido morre em hospital

Mercedes Félix Sobrinho, de 55 anos, morreu no hospital na tarde desta segunda-feira (16) em um hospital de Dourados, após ser atingida a tiros pelo ex-marido, que não foi identificado, de 59 anos.

Segundo informações do Nova Notícias, o crime aconteceu na madrugada do último sábado (14). Mercedes foi atingida por um projétil que ficou alojada na cabeça. A irmã dela, de 59 anos, também foi atingida e já recebeu alta do hospital em Nova Andradina.

As duas irmãs estavam em uma residência localizada no Bairro São Vicente, em Nova Andradina, quando o ex-marido de Mercedes invadiu a casa e atirou contra as duas.

Segundo informações do Nova News, Mercedes e a irmã são da cidade de Batayporã. Elas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros.

