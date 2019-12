Irmãos são executados a tiros em bar

Marya Eduarda Lobo, com informações do Porã News

Nestor Ramon Villagra Gadea, de 37 anos, e Ignácio Luís Villagra Gadea, de 36 anos, foram mortos em um bar, na madrugada desta segunda-feira (9), situado na colônia Piky na região da cidade paraguaia de Capitán Bado na fronteira com a Coronel Sapucai.

Após chegarem ao local e pedir cervejas, teriam se sentado na calçada onde pediram ao dono do estabelecimento se poderiam beber na frente do bar ouvindo música, já que iria fechar.

O proprietário relatou, que minutos após escutou vários disparos e ao sair para verificar notou que uma motocicleta sai do local em alta velocidade, e encontrou os irmãos caídos já sem vida.

O fato foi, imediatamente, comunicado aos investigadores da Divisão de Homicídios que com o apoio dos peritos da Polícia Técnica da Polícia Nacional do Paraguai realizaram os procedimentos de rigor e posteriormente encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal (IML) de Capitán Bado para entregar aos familiares.

Não se descarta que a execução tenha relação com um ajuste de contas do narcotráfico que atua na região, mas os investigadores não descartam nenhuma hipótese e devem ouvir familiares e amigos das vítimas a fim de descobrir a motivação do duplo homicídio.

