Ex-prefeito de Dois Irmãos, "Cascão", morre aos 87 anos

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

Morreu Alfreu Silva, mais conhecido como "Cascão" ex-prefeito de Dois Irmãos do Buriti na manhã dessa quinta-feira (14) em casa, aos 87 anos.

O ex-vereador de Anastácio e com dois mandatos como prefeito em Dois Irmãos do Buriti, o primeiro entre 1989 a 1992 e o segundo, de 1997 a 2000, Cascão se foi sem nem ter visto a homenagem recebida pela Prefeitura do município, nessa quinta-feira.

O apelido de Cascão ele carregava antes mesmo da vida política por não gostar de tomar banho. Só se banhava uma vez por ano, sempre no dia 1° de janeiro. Tal cena virava festa popular entre os mais próximos, comerciante e chacareiros do distrito. Isso também o deixou conhecido como o “Prefeito mais sujo do Brasil”.

Cascão havia saído do hospital há 15 dias, onde esteve internado por complicações de pneumonia e diabetes.

O corpo está sendo velado na Câmara de Vereadores de Dois Irmãos do Buriti e o sepultamento está previsto para esta sexta-feira (15).

