Irmãos são executados na fronteira

Joilson Francelino, com informações da mídia local

Martimiano Ruiz Diaz Arevalos, 51 anos, seu irmão Neneco e Calixto Ruiz Diaz Arevalo o Carlos, 50 anos, foram executados na manhã desta sexta-feira (14), Capitan Bado, cidade que faz fronteira com Coronel Sapucaia.

Os dois estavam na casa da família, quando segundo Epifânio Ruiz Diaz Arevalos de 55 anos, irmão das vítimas, um homem de capuz e um fuzil nas mãos desceu de um carro e atirou conta os dois.

Uma das vítimas ainda tentou se esconder correndo para os fundos da casa, mais foi morto no quintal da residência e a outra vítima foi morta na cadeira de fio na qual estava sentado na varanda da casa quando o assassino chegou.

De acordo com as primeiras informações Carlos e Neneco trabalhavam com transportara na fronteira e ambos eram muito conhecidos fronteira.

Deixe seu Comentário

Leia Também