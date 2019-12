Com várias passagens pela polícia, homem é morto com cinco tiros

Sarah Chaves, com informações do MS Em Foco

O assassinato de Cristian Dário Pinazo Rodriguez, 32 anos, ocorreu na noite de terça-feira (10), em Ponta Porã, fronteira do Mato Grosso do Sul como Paraguai. A vítima morreu com cerca de cinco tiros.

Cristian era conhecido como “cavalo”, tinha várias passagens pela polícia, estava sem documentos e em um dos bolsos dele foi encontrado uma receita médica, uma faca, um capacete e algumas caixas de medicamentos.

Alguns moradores da região disseram que apenas ouviram os disparos e quando saíram de suas casas para ver o que tinha acontecido encontrado a vítima caída.

De acordo com funcionários e pessoas ligadas ao setor de segurança pública, execução estaria ligada ao passado de Cristian que era acusado de vários delitos na região.

