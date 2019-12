Adolescente é morto a tiros na capital

O adolescente executado na manhã deste domingo (15) em Campo Grande tinha mais de 10 marcas de tiro no corpo e pode ter sido vítima de um acerto de contas. As informações são da Polícia Civil.

Testemunhas informaram à Polícia que os suspeitos chegaram em um carro, desceram e atiraram contra o garoto. A maioria dos tiros acertou na cabeça. O tipo do veículo não foi informado.

O delegado Guilherme Carvalho Rocha adiantou a possibilidade de se tratar de um acerto de contas e disse também que a polícia já trabalha com alguns suspeitos. Ele não quis detalhar para não atrapalhar as investigações.

Segundo Rocha, não havia nenhuma cápsula no local do crime e a suspeita é a de que os criminosos tenham usado revólver. Ele não descarta a possibilidade de mais de uma pessoa ter atirado. Ainda segundo o delegado, as testemunhas viram cinco pessoas no veículo.

O adolescente estava com uma pulseira de festa, mas o delegado ainda não confirmou onde ele estava antes de ser executado. Ele tinha sido investigado por vários atos infracionais como tentativa de homicídio, roubo, tráfico de drogas, posse de arma e lesão corporal.

