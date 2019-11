PM prende homem por fornecer bebida alcoólica para adolescentes em baile funk

Um homem de 25 anos foi preso em Paranaíba por volta de 01h40 do último domingo (10). O homem foi preso por fornecer bebidas alcoólicas para menores de idade durante festa "Open Bar". Os Policiais Militares foram até o local depois de denúncia anônima sobre a festa com suposta presença de adolescentes ingerindo bebida alcoólica, narguile e drogas.

Equipes da Polícia Militar e Conselho Tutelar constataram que a festa era, de fato, Open Bar com caipirinha e narguile a vontade. Foram encontrados pelos policiais diversos adolescentes fazendo uso de bebidas alcoólicas e não havia fiscalização dos organizadores no controle na entrada e no consumo de bebidas alcoólicas pelos menores.

Diante disso, o responsável pelo estabelecimento foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com as vítimas, para as providências cabíveis. Cerca de 50 adolescentes, que se encontravam em situação de vulnerabilidade, foram levados para a delegacia onde só foram liberados com a presença dos pais ou responsáveis.

