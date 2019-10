Adolescentes são apreendidos por necrofilia com cadáver de idosa

Sarah Chaves, com informações do The Sun

Dois adolescentes filipinos foram apreendidos na cidade de Digos, na Filipinas, por desenterrarem o corpo de uma idosa de 84 anos e praticarem sexo com o cadáver.

Os menores foram apreendidos após denúncia da família da idosa. Os parentes viram que o túmulo estava violado quando fazia uma visita

Ela foi enterrada no dia 29 de setembro e, segundo relatos da família, as pernas dela estavam para fora do caixão. O corpo também estava sem as roupas íntimas.

Ainda segundo a publicação do The Sun, os adolescente teriam aberto o túmulo atrás de bens que pudessem ter algum valor comercial. O caso será investigado.

