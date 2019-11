Choque apreende adolescentes que causaram terror no Parati

Dois adolescentes, R.B de 15 e J.P ,16 anos, foram apreendidos pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar, durante patrulhamento pela rua da Divisão no bairro Parati na noite de terça-feira (5), por roubarem uma idosa que estava no ponto de ônibus no momento do crime.

Algumas pessoas que estavam no local detiveram um dos autores até a chegada da polícia, que encontrou o celular do roubo no bolso do indivíduo. Já com a polícia o adolescente relatou que durante o crime o comparsa teria fugido com a moto no qual abordaram a vítima.

A guarnição seguindo a dica de um dos adolescentes, chegou a casa de seu comparsa, onde o encontrou juntamente com a motocicleta usada no roubo, que após checagem nos registros, foi constatado que o veículo também era objeto de roubo do dia anterior.

Em contato com a vítima, a mesma relatou a equipe que um dos autores, sendo o mais novo, de cabelo comprido ao abordá-la, agiu com extrema violência, indicando que caso não entregasse o aparelho celular poderia ocorrer algo mais grave.

Diante dos fatos os autores foram conduzido à Delegacia de pronto Atendimento Comunitário (Depac) Piratininga para os procedimentos cabíveis, e a motocicleta foi encaminhada à DEFURF.

Deixe seu Comentário

Leia Também