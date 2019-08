Sequestrador abre fogo contra equipe do Choque e acaba morto

Os Policiais do Batalhão de Choque da Policia Militar encontraram o autor do roubo e sequestro que mantinha a vítima identificada como Eduardo C.I, 43 anos, em cárcere privado na quarta-feira (28), no matagal da rua Mandiore, no Jardim Inápolis.

De acordo com a polícia, a equipe recebeu a denuncia sobre o roubo e o cárcere pela própria vítima que afirma ter se desvencilhado do autor e fugido. Através das informações cedidas por Eduardo a polícia chegou até o local indicado onde ele esteve como refén, ajudando com características da vestimenta e feição do autor do crime.

Ao chegarem no local indicado pela vítima do sequestro a polícia se deparou com um indivíduo com as mesmas características descritas, que ao visualizar a equipe começou a atirar contra a guarnição mesmo antes de ser rendido.

Segundo informações policais, um membro da guarnição precisou atirar contra o bandido até que ele cessasse a agressão contra a equipe.

Após a aproximação e desarme do autor ele foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santa Monica, onde foi atendido pelo médico de plantão, que atestou o óbito do indivíduo. Não foi possível realizar a identificação, pois ele estava sem documentos.

A vítima do roubo e sequestro foi encaminhada juntamente com o veículo e seus pertences até as dependências da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (depac) Centro.

