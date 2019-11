Casal que dava festas ilegais para adolescentes é preso

A Polícia Civil e Militar juntamente com o conselho tutelar realizou nesta sexta-feira (22), a prisão de um casal identificados apenas como Kelvin N. G, 18 anos e Bruna M. L. S, 21 anos, por fornecimento de bebidas alcoólicas a menores de idade, previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em Ribas do Rio Pardo, interior do Mato Grosso do Sul.

A polícia recebeu denúncia de que estava ocorrendo uma festa no Bairro Santo André, onde menores estariam consumindo bebidas alcoólicas e fumando narguilé.

No local havia diversas garrafas de vodka e narguilé, entre os convidados adultos, três adolescentes, sendo dois meninos e uma menina, estariam fazendo uso de álcool e tabaco.

De acordo com a polícia Kelvin foi o responsável pela organização da festa e comprou todas as bebidas. Ele ainda preparou os copos de bebida e serviu para os convidados, inclusive para os adolescentes.

Apurou-se, também, que a mulher de 21 anos levou sua irmã à festa, adolescente de 13 anos e, ali, permitiu que ela consumisse bebida alcoólica e narguilé.

O casal e o outro adulto que estavam na festa foram encaminhados para a Delegacia com voz de prisão aos dois, por terem servido bebidas alcoólicas a adolescentes.

Testemunhas relataram que essas festas são frequentes e sempre é servido bebida alcoólica à adolescentes. Os dois autores encontram-se presos à disposição da Justiça.

