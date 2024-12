Homem é linchado e morto após agredir esposa em Ladário

Após mulher pedir socorro, um homem, identificado como Antônio Brito da Silva, de 33 anos, foi morto a pauladas na noite de sexta-feira (13) por agredir a própria esposa em um bairro residencial em Ladário.

De acordo com informações divulgadas pelo Diário Corumbaense, no Pronto Socorro, a esposa relatou à Polícia Militar que os dois voltavam da formatura da filha, realizada em uma escola, quando foi agredida pelo marido. Ela teria conseguido fugir e pediu ajuda para alguns rapazes que estavam próximos.

Testemunhas relataram à polícia que o grupo de pessoas que linchou Antônio agiu após ouvir os pedidos de socorro da mulher.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou o homem com afundamento de crânio e sinais de hemorragia intensa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas constatou o óbito no local.

O local onde ocorreu o homicídio foi isolado para perícia, mas até o momento, não há informações sobre a identidade dos responsáveis pelo crime.

O caso foi registrado na delegacia de Ladário e será investigado como homicídio. As autoridades devem apurar tanto as circunstâncias da agressão à mulher quanto o linchamento que resultou na morte do agressor.

