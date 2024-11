Homem é morto a facadas após acusar o vizinho de furtar seu celular na Capital

Uelton Honorio De Jesus Da Silva, de 32 anos, foi morto a facadas após uma briga com o vizinho durante o final da tarde de domingo (17), na Rua Valdemiro dos Santos, no Bairro Núcleo habitacional Universitárias, em Campo Grande. O autor foi preso ainda no local do crime.

Conforme as informações do boletim de ocorrência, Uelton teve uma briga com a esposa enquanto estava embriagado e ficou caído ao solo, enquanto a mulher foi levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento). Preocupado com a situação do vizinho, o autor foi até ele para conversar e ajuda-lo a levantar.

No entanto, a vítima passou a acusar o autor de ter furtado seu celular, dando inicio a um bate-boca. Essa confusão durou um certo tempo, mas logo parou quando Uelton entrou para dentro de casa.

Momentos depois, ele voltou para o meio da rua armado com um estilingue e bolinhas de chumbo, para tentar atingir o autor. Esta ação irritou ainda mais o homem, até que ele sacou uma faca e golpeou Uelton na região da costela.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem sinais vitais. Quando a Polícia Militar chegou no endereço, encontraram o autor sentado próximo ao corpo da vítima, esperando para ser detido.

O celular, que o homem estava sendo acusado de ter furtado, foi localizado a duas quadras de onde a morte aconteceu. O caso foi então registrado como homicídio na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, e será investigado.

