Homem é morto a tiros no Jardim Los Angeles

Um homem, que não teve a identidade confirmada até o momento, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (16), na Rua dos Correios, no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande.

Segundo o apurado pelo JD1, vizinhos contaram à polícia que o homem foi jogado na rua, que dá acesso a algumas chácaras, ainda vivo, de dentro de um veículo, e que logo em seguida ele foi alvejado, sendo atingido por pelo menos seis disparos.

O homem estava vestido e foi atingido pelas balas no tórax e braço, não sobrevivendo aos ferimentos e vindo a óbito ainda no local.

A polícia e a perícia foram acionadas e já retiraram o corpo do local. Ainda não se sabe qual foi a dinâmica ou motivação por trás do crime.

