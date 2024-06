Homem é preso após deixar o filho de 5 anos trancado em carro para aproveitar arraial

Uma criança, de apenas 5 anos, foi resgatada pela Polícia Militar após ter sido abandonada pelo pai dentro de um carro. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (9), na cidade de Naviraí.

Conforme as informações policiais, divulgadas pelo site Tá Na Mídia Naviraí, a Polícia Militar foi acionada por volta de 1h da madrugada. Ao chegar na Avenida América Fukuda, avistaram a criança dentro de um Volkswagen Gol, chorando muito.

O veículo estava trancado, com o vidro parcialmente aberto. Além de estar chorando muito, a criança estava com frio e vomitando muito. Depois de cerca de uma hora do resgate, o pai do menino apareceu.

Em visível estado de embriaguez, o rapaz contou que estava em uma festa junina. Além da PM, o Conselho Tutelar também foi acionado para acompanhar o caso.

O homem acabou sendo encaminhando para a 1° Delegacia de Polícia Civil.

