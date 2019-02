Homem é preso após discussão e tentativa de homicídio

Luis Felipe de Arruda Brito, 25 anos, apontado como autor de uma tentativa de homicídio foi preso no domingo (10), em Coxim.



A tentativa aconteceu na tarde de ontem durante uma confraternização em uma fazenda. As informações são de que a vítima, Josué da Silva Brasil, 54 anos, e o autor discutiram por conta de uma obra.



Brito desferiu três facadas na vítima, sendo uma na região da face, tórax e braço. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital Regional Álvaro Fontoura.



Ao tomar conhecimento do crime, a Polícia Civil passou a realizar buscas pelo autor. Eles receberam uma denúncia de que ele estava escondido em uma residência em Coxim.



Em diligências ao local, os policiais conseguiram localizar o autor, que estava escondido no interior de um quarto. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Coxim.

Brito foi encaminhado para o estabelecimento penal da cidade. O estado de saúde da vítima inspira cuidados.

