Homem Ã© preso em NaviraÃ­ acusado de estuprar menina de 12 anos

Na manhã desta sexta-feira (08), um homem de 37 anos foi preso pela Polícia Civil de Naviraí, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), por suspeita de estupro de vulnerável.

Segundo a PC, a vítima tem 12 anos, e foi vítima de ameaças seguidas de estupro. O suspeito está em prisão preventiva, que foi decretada pelo Poder Judiciário. Ele foi conduzido para uma das celas da Primeira Delegacia de Polícia de Naviraí.

O homem está à disposição do Poder Judiciário.

