Homem é preso por abusar de menina de apenas 7 anos em Miranda

Um homem de 53 anos, identificado como J.S.C., foi preso em flagrante pela Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Miranda, nessa sexta-feira (17) após abusar sexualmente de uma criança de apenas sete anos de idade.

Segundo a mãe da criança, que procurou a polícia para denunciar o homem, ela é proprietária de uma conveniência e, na noite de quinta-feira (16), por volta das 20h, o homem foi até o estabelecimento e permaneceu no local consumindo bebidas alcoólicas.

Durante o tempo que permaneceu no local, o homem se aproximou de maneira indevida com a criança, a chamando de princesa e até mesmo chegando a tentar beijar a menina, momento em que a mãe interveio e disse que iria fechar o estabelecimento.

Ainda assim, o homem se aproximou da criança e, dizendo que iria se despedir, abraçou a menina e tocou em suas nádegas. A menina saiu chorando após o abuso, e relatou o ocorrido para sua mãe, que teve confirmação do ocorrido pelo avô materno da criança, que viu o ocorrido.

Logo após tomarem conhecimento do ocorrido, uma equipe policial foi até o local de trabalho do homem, onde o localizaram e deram voz de flagrante pelo crime de estupro de vulnerável.

Em seu interrogatório, o homem confirmou que estava conversando com a menina, mas disse que o abraço foi dado “sem maldade”.

O homem foi indiciado pelo crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, e foi preso de maneira preventiva. Ele segue preso nas dependência da Delegacia de Miranda.

