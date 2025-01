Homem é preso por bater no filho de 10 anos ao vê-lo bebendo água na garrafa

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante depois de bater com cinto no filho, de apenas 10 anos, no Bairro Jardim Los Angeles, em Campo Grande. O caso aconteceu durante a tarde de quinta-feira (16).

Conforme as informações policiais, o autor estava em casa com dois filhos, uma adolescente e um menino de apenas 10 anos. Em determinado momento, ele viu a criança bebendo água no bico da garrafa e ficou irritado.

Por conta disso, ele bateu diversas vezes com cinto no menor. Ao ouvir os gritos da vítima, os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que foram até o imóvel prendendo o autor.

O menino ficou com sérias marcas por todo o corpo, deixando clara a violência com que foi atacado.

A Autoridade Policial fez a prisão pelo crime de lesão corporal praticada contra descendente, em contexto de violência familiar. O autor permaneceu preso e aguarda audiência de custódia.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também