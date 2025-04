MPMS recorre e homem que tentou matar ex a facadas no Tiradentes é preso novamente

Dois dias após ser solto, Wellington Paes Lino, de 24 anos, foi preso novamente durante o domingo (13) na cidade de Campo Grande.

A prisão foi resultado de uma medida cautelar expedida pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul), junto ao TJMS (Tribunal de Justiça), para suspender efeitos da decisão que havia concedido liberdade provisória, com monitoração eletrônica, ao autor de violência doméstica e tentativa de feminicídio.

O caso chamou atenção pela gravidade. Segundo o MPMS, a liberdade dele representava um risco iminente de novos atos violentos contra a vítima e seus familiares, tornando urgente a adoção de medidas para garantir a ordem pública e proteger a integridade física, psicológica e moral da vítima.



O autor é suspeito de violência doméstica e tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira. Além disso, em outro processo, ele foi absolvido em plenário do Tribunal do Júri por crime doloso contra a vida, decisão da qual o MPMS já recorreu.



O pedido de liminar foi atendido, garantindo efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito e determinando a prisão preventiva do acusado. O mandado de prisão foi cumprido neste domingo (13) por agentes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS).

O desembargador plantonista Marcelo Câmara Rasslan enfatizou que a decisão foi baseada nos fundamentos legais e na necessidade de preservar a ordem pública, dada a gravidade dos fatos apurados.

