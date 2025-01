Homem é preso por estuprar o primo desde os 7 anos de idade em Ladário

Um homem, de 20 anos, foi alvo de um mandado de busca e apreensão durante a manhã desta segunda-feira (6), na cidade de Ladário. Ele acusado de estuprar seu primo desde que ele tinha 7 anos até o começo de 2024, quando a vítima já possuía 13 anos.

Conforme as informações policiais, o caso foi denunciado às autoridades no final do ano, quando representou pela busca e apreensão dos aparelhos telefônicos e eletrônicos que estivessem com o suspeito. Além disso, foi pedido de medida cautelar que proíba o homem de manter qualquer contato com a vítima e monitoramento eletrônico do homem.

Os aparelhos foram apreendidos na manhã de hoje e devem ser encaminhados para passar por perícia. Enquanto isso, o autor foi encaminhado para unidade de monitoramento para a colocação da tornozeleira eletrônica.

O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades policiais do município.

